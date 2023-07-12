Необычные красные молнии заметили в небе над Новосибирском

В небе над Новосибирском сверкали необычные красные молнии. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком»
Ночью 12 июля в небе над Новосибирском сверкали необычные красные молнии. Завораживающую картину успели заснять местные жители.
Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На нем видно, как на фоне темного неба появляются яркие вспышки малинового цвета.
В комментариях новосибирцы предположили, что это зарница. Иными словами, вспышки отдаленной грозы, когда свет молний отражается от кучево-дождевых облаков.
Кто-то отметил, что красные молнии встречаются не так часто.
− Я мечтаю их увидеть, − признался один из местных жителей.
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