Необычные красные молнии заметили в небе над Новосибирском

В небе над Новосибирском сверкали необычные красные молнии. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком»

Ночью 12 июля в небе над Новосибирском сверкали необычные красные молнии. Завораживающую картину успели заснять местные жители.

Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На нем видно, как на фоне темного неба появляются яркие вспышки малинового цвета.

В комментариях новосибирцы предположили, что это зарница. Иными словами, вспышки отдаленной грозы, когда свет молний отражается от кучево-дождевых облаков.

Кто-то отметил, что красные молнии встречаются не так часто.

− Я мечтаю их увидеть, − признался один из местных жителей.

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