В Новосибирске памятники ВОВ в Ленинском районе поставят на учет после вмешательства прокуратуры

Расположенные в Ленинском районе памятники считаются бесхозными. Фото: прокуратура НСО

По требованию прокуратуры мэрия Новосибирска поставит на учет объекты исторической памяти о годах ВОВ. Памятники расположены на территории Ленинского района.

Речь идет о нескольких объектах на бульваре Победы − стеле «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танке Т-34 и боевой разведывательной машине БРМ-1К. Выяснилось, что они считаются бесхозяйными.

− После вмешательства прокуратуры города органом местного самоуправления приняты меры к обращению в муниципальную собственность указанных объектов, − отметили в региональной прокуратуре.

Должностное лицо, виновное в бездействии, привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура взяла под контроль фактическое исполнение требований.

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