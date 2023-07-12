«Их маму убили»: ежат, оставшихся сиротами, спасают в Новосибирске

Ежат-сироток, у которых убили маму, спасают в Новосибирске. Фото: новосибирский ЦРДЖ.
В новосибирский Центр реабилитации диких животных поступили 2 ежонка. Колючих малышей привезли туда из Бердска. Оказалось, что ежата – сироты.
– Их маму убили. Их осмотрели специалисты. Один ежонок активный, а второй – вялый. Прогнозы по второму осторожные, – рассказали в новосибирском ЦРДЖ.
Ежат докормят. Когда состояние малышей стабилизируется, их выпустят в природу.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Центре спасают птенчиков синицы, которые тоже остались сиротами.
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