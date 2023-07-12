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НовостиОбщество12 июля 2023 2:01

Новосибирец получил 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Сумма долга составила более 120 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Житель Новосибирской области не выплачивал алименты на содержание своего ребенка.

Житель Новосибирской области не выплачивал алименты на содержание своего ребенка.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Северного района Новосибирской области не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. За это 21-летний парень получил 40 часов обязательных работ.

Сумма долга составила более 120 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно говорила молодому человеку явиться в отделение, однако он игнорировал требования. В итоге его принудительно доставили туда для дачи объяснений.

− На него был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом принято решение о назначении неплательщику административного наказания в виде обязательных работ, − рассказали в группе ГУ ФССП России по региону.

Если парень продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит более строгое наказание.

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