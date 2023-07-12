Новосибирец получил 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Житель Новосибирской области не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Северного района Новосибирской области не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. За это 21-летний парень получил 40 часов обязательных работ.

Сумма долга составила более 120 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно говорила молодому человеку явиться в отделение, однако он игнорировал требования. В итоге его принудительно доставили туда для дачи объяснений.

− На него был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом принято решение о назначении неплательщику административного наказания в виде обязательных работ, − рассказали в группе ГУ ФССП России по региону.

Если парень продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит более строгое наказание.

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