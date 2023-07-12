Жителей Новосибирска предупредили об аномальной жаре с 12 по 14 июля

В городе будет стоять настоящее пекло. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 по 14 июля Новосибирск окажется во власти аномальной жары. В городе будет стоять настоящее пекло – столбики термометра преодолеют отметку +30.

О жаре местных жителей предупредили в мэрии. Там рассказали, что, по данным Западно-Сибирского УГМС, в среду воздух прогреется до +33 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В четверг, 13 июля, обещают +34…+36 градусов. Осадки тоже маловероятны. В пятницу, 14 июля, прогнозируют до +34 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза.

В мэрии напомнили, что аномальная жара несет в себе опасность. Так, повышается риск возникновения пожаров, ЧП на воде и поломок в системах электроснабжения, вызванных перегревом.

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