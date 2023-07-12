В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Тело лежало у дома № 270 по улице Бориса Богаткова. Фото: Инцидент Новосибирск

В Дзержинском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли труп женщины. Тело лежало у дома № 270 по улице Бориса Богаткова.

Трагедия произошла во вторник, 11 июля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На место прибыли скорая и полиция.

− Работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего, − рассказали очевидцы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске прямо на улице стало плохо пожилому рабочему. Он косил траву, а потом рухнул на землю. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

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