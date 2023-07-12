В Новосибирской области бригадам по уходу за неизлечимо больными выдали пять внедорожников

Пять внедорожников выдали бригадам по уходу за неизлечимо больными в Новосибирской области. Фото: Минздрав НСО

Пять внедорожников выдали бригадам по уходу за неизлечимо больными в Новосибирской области. Ключи медикам вручил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

Речь о новых полноприводных «Нивах». Машины передали больницам Барышева, Татарска и Тогучина, Черепановскому филиалу регионального дома ребенка, а также новосибирской поликлинике № 18.

На этих автомобилях сотрудники паллиативной службы Новосибирской области будут выезжать на дом к неизлечимо больным пациентам. Таким людям нужен особый уход и поддержка, в том числе психологическая.

− Всего в патронажной паллиативной службе региона сегодня тринадцать бригад − семь «взрослых» и шесть «детских». До конца года их будет уже девятнадцать − появятся еще три «взрослых» и три «детских», − сообщили в Минздраве НСО.

Паллиативная служба появилась в регионе в 2014 году. Тогда в Барышево открыли взрослый стационар для онкобольных пациентов.

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