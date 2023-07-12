В зоне СВО погиб контрактник из Новосибирской области Юрий Евтушенко

Контрактник Юрий Евтушенко из города Купино Новосибирской области погиб в зоне СВО. Фото: администрация Купинского района

Контрактник Юрий Евтушенко из города Купино Новосибирской области погиб в зоне спецоперации. Трагическую новость сообщили в администрации Купинского района.

Сибиряку был 51 год. Он погиб 15 июня в городе Марьинка в ДНР.

Родился герой 5 февраля 1972 года в Купино. Там же окончил местную школу № 148. С 1993 по 1995 год Юрий служил в армии в войсках ВДВ.

− Принимал участие в Чеченской войне. После службы вернулся домой и поступил в Сибирский Государственный Институт путей города Новосибирска. По окончании учебы работал в ВРК (вагоноремонтная компания – прим. ред.) города Купино, − рассказали в администрации.

5 мая новосибирец заключил контракт и поехал в зону спецоперации. Дома Юрия ждали жена и двое детей.

Церемония прощания с героем состоится 13 июля с 11:00 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» города Купино.

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