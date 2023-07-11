Отморозил губу и обгорел на солнце: новосибирец рассказал, как бежал на вершину Эльбруса

Первая попытка покорить Эльбрус. Фото: Семёна Казака.

С юности Семен Казак увлекался бегом. А когда ему исполнилось 30, то появилось желание ходить в горы. Он уже бывал на горных хребтах Забайкалья и Алтая, а в этом году решил покорить Эльбрус.

– О соревнованиях по скоростному восхождению на Эльбрус, которые ежегодно проводятся на Северном Кавказе, рассказала участница бегового клуба «СвойЗабег», мастер спорта по альпинизму Александра Худякова, – рассказал Семен журналисту «Горсайта». – Поучаствовать в них решили шесть человек, в том числе две девушки – сама Александра Худякова и Таня Курносова. В компании путешествовать и участвовать в соревнованиях, с людьми, которые имеют опыт, было проще. Мы участвовали в Red Fox Elbrus Race XIV Международном фестивале горных экстремальных видов спорта. Он проходил с 3 по 8 мая.

В программе фестиваля было несколько видов соревнований – классика и марафон, которые различались только длиной. Но в этом году новосибирцы потерпели фиаско – не смогли преодолеть дистанцию из-за страшной метели.

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