В Новосибирске ищут хозяев йорка с зелеными резиночками на голове

Собачка домашняя. Фото: Ботсад Новосибирск/Телеграм.

В Новосибирске объявили поиски хозяев йоркширского терьера. Собаку нашли в ботаническом саду.

– Во вторник вечером во время дождя забежала в здание института, – указано в посте в телеграм-канале «Ботсад Новосибирска». Там же указан телефон для связи с теми, кто приютил песика.

Йорк выглядит домашним: у него ухоженный вид. А шерсть на морде – между ушами и на затылке – убрана зелеными резиночками.

У нее на голове есть зеленые резиночки. Фото: Ботсад Новосибирск/Телеграм.

Одна из пользователей написала, что 10 июля точно такую же видели вместе с хозяевами. Но доподлинно не известно, идет речь об одной и той же собаке или о разных.

Напомним, в Новосибирске дети приручили ворона. Серую птицу дети назвали Чижиком. Теперь пернатый — постоянный участник салок и догонялок во дворе и вхож во многих окнах и балконах.

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