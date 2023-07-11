Эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий этого лета

Промышленные альпинисты в топе самых высокооплачиваемых специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники популярного сайта с вакансиями определили самые высокооплачиваемые профессии лета 2023 года. В первой пятерке риелторы, бурильщики, автомаляры и финансисты. Об этом сообщает NEWS.RU.

В среднем по России самые высокие зарплаты предлагают бурильщикам — 93 тысячи в месяц, токарям — 91 тысяча, автомалярам — 88, и промышленным альпинистам — 87. У офисных сотрудников планка пониже: 109 тысяч платят агентам по недвижимости, 83 — финансистам, 72 — программистам и 71 — врачам.

В среднем по России работодатели предлагают зарплаты в 55 тысяч рублей. При этом привлекательные вакансии с достойной зарплатой публикуют не только в Москве, но и в регионах.

Так, в Киржаче Владимировской области главному технологу предприятия предлагают 200 тысяч рублей. В Кирове компания спецтехники ищет старшего программиста на зарплату до 200 тысяч рублей. Даже в крохотном городке Усинске с населением в 30 тысяч людей есть вакансия стоматолога хирурга — такого специалиста ждет зарплата от 300 до 500 тысяч в месяц.

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