В 2024 году новосибирские охотники смогут убить на 100 лосей больше, чем в предыдущем

Лимиты по убийствам диких зверей увеличат в 2024 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2024 году охотникам Новосибирской области могут позволить убить на 100 лосей больше, чем в 2023. Сейчас в Минприроды региона готовят новые квоты на охоту в период с 1 августа 2023 до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. По нему за сезон охоты разрешат убить 5681 особь косули сибирской — это 10% от общей численности. Добытчикам также позволят подстрелить 683 лося, 13 рысей и 939 соболей.

При этом каждому охотничьему угодью назначают индивидуальные квоты. Так, больше всего косуль разрешат убить Каргатском районе — 485 особей. По лосям новый рекорд в Колыванском районе — 117 зверей.

Согласно новому проекту, лимиты увеличились на всех животных, кроме рысей.

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