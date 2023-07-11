Жителей ветхих домов в Калининском районе Новосибирска могут расселить принудительно

Новосибирцев могут расселить принудительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей аварийных домов в Калининском районе Новосибирска могут принудительно расселить по проекту комплексного развития территорий. Такая мера предусмотрена новым федеральным законом об изменении Жилищного кодекса России. Об этом на пресс-конференции рассказал глава департамента строительства и архитектуры города Алексей Кондратьев.

— По площадке в 5,5 гектара на улице Фадеева уже прошел аукцион, заключили контракт. Там расселят шесть ветхих аварийных домов — еще два дома будут расселены мэрией Новосибирска за счет бюджета, — отметил он.

Чиновник не исключает: возможны и судебные процессы с собственниками. Однако, по его мнению, сейчас из-за разницы в себестоимости и стоимости продаж застройщики предлагают владельцам частных домов достойные предложения.

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