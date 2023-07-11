В Новосибирске полицейские заинтересовались парой, разбившей стекла чужих авто

Полицейские заинтересовались парочкой, разбившей машины в Родниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГУ МВД России по Новосибирской области организовали проверку из-за машин с разбитыми стеклами. Уточним, инцидент произошел утром 11 июля в Калининском районе города.

- В полицию поступило сообщение от собственника одного автомобиля о порче имущества, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время сотрудники проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также будут проанализированы записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие противоправные деяния.

Напомним, парень с девушкой около 4 утра прогуливались по микрорайону Родники. Проходя вдоль домов №26, 24, 22 и 20 по улице Мясниковой, они стали бить в припаркованных машинах стекла.

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