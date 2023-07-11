Появилось видео из новосибирского автобуса, где кондуктор пыталась выгнать из салона пенсионера

Пассажиры вступились за пенсионера. Фото: Анна Милофеевская.

В редакцию КП-Новосибирск прислали видео из автобуса, в котором кондуктор пыталась высадить малоимущего пенсионера. Горожане вступились за дедушку с тростью и пытались оплатить проезд за старика, но кондуктор была непреклонна.

Пост о происшествии появился и в группе «Инцидент Новосибирск». Там местные рассказали, что кондуктор отказалась от денег других пассажиров — завязался конфликт. Сотрудница говорила, что «он может занести заразу».

На кадрах из автобуса видно пенсионера, скромно сидящего на ступеньке в салоне автобуса. По словам автора ролика Анны Милофеевской, у мужчины проблемы с глазами. Неясно, чем закончилась перепалка — очевидец вышла из автобуса раньше.

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