Под Новосибирском пьяный водитель врезался в легковушку на глазах у полицейских

Водитель устроил ДТП на глазах у полицейских. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Пьяный водитель устроил аварию на глазах у бердских полицейских. ЧП произошло днем 11 июля, сообщает «Бердск-онлайн».

- 38-летний мужчина на «Хонда ЦРВ» ехал в направлении федеральной трассы Р-256. В районе улицы Лелюха, 16 он врезался в «ВАЗ», за рулем которого был 57-летний бердчанин. Авария произошла на глазах у сотрудников ДПС, которые в тот момент патрулировали городские улицы, - сообщает издание.

Полицейские выяснили, что водитель иномарки был пьян. Кроме того, он не смог предоставить документы на авто. Мужчину доставили в местный отдел полиции, где на него завели административное дело.

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