Результаты ГИА по математике в 2023 году обеспокоили Минобр Новосибирской области

35% девятиклассников завалили математику в первый день сдачи.

В 2023 году новосибирские девятиклассники поставили антирекорд по результатам ГИА по математике — 35% не справились с экзаменом в первый же день. О предварительных результатах аттестации 9 и 11 классов на пресс-конференции рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

— В целом по большинству предметов на ГИА и ОГЭ результаты улучшились. Но нас очень сильно беспокоит, что в первый день сдачи математики 35% девятиклассников не справились с экзаменом и сдали на «двойки», — отметил министр.

По мнению политика, для решения обнаруженной проблемы нужно искать нестандартные способы и подходы к объяснению математики.

Всего в 2023 году ГИА писали 14,4 тысячи девятиклассников.

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