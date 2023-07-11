В Новосибирске неизвестные разбили стекла машин в микрорайоне Родники

Мотивы ночного гостя не известны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители микрорайона Родники ищут молодую пару, которая разбила стекла у их машин. Об этом сообщили в паблике «Жилмассив "Родники" НОВОСИБИРСК» ВКонтакте.

– Во вторник, около четырех утра, непонятные личности шли вдоль улицы Мясниковой – около домов №26, 24, 22, 20. И били стекла у припаркованных машин. Скорее всего, от них многие пострадали, – написали местные жители.

А потом бросили клич о помощи, чтобы установить личности неизвестных мужчины и девушки. Под постом также опубликовали несколько записей с камер видеонаблюдения. На них видно, что парочка ходила пошатываясь. При этом мужчина не только бросался на припаркованные авто - бил локтем по стеклам, пинал их, но и швырял мусорки.

Мужчина разбивал стекла машин локтем. Фото: Инцидент Новосибирск/ВКонтакте

КП-Новосибирск запросило комментарий по данному случаю в МВД Новосибирска. Но на момент публикации, информации не поступало.

Напомним, в Новосибирске на глазах у прохожих мужчина разбил чужой автомобиль. Инцидент произошел в Калининском районе города. По неизвестным причинам у авто не сработала сигнализация — вероятно, именно поэтому хулигана никто не остановил, в том числе и хозяин.

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