«Дистанция для слабаков»: в Новосибирске на Гусинобродском шоссе в результате ДТП растянулись 5 машин

В Новосибирске авария с 5 машинами.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 11 июля новосибирские автомобилисты стали свидетелями необычной картине: по среднему ряду Гусинобродского шоссе растянулись 5 машин. Можно предположить, что массовая авария возникла из-за несоблюдения дистанции водителями. Ролик с места ДТП опубликовали в телеграм-канале АСТ-54 во ВКонтакте.
— На Гусинобродском шоссе — возле Ленты — образовался паровоз из 5 автомобилей, — указано в публикации сообщества.
На кадрах видно цепочку из авто — выстроились по габаритам: большой грузовик, малотоннажный УАЗ и три иностранных кроссовера.
Новосибирцы шутят под постом. Фото: скрин паблика.
Официальной информации о возможных пострадавших и подробностях аварии пока нет.
— Дистанция для слабаков! — написал один из комментаторов под постом.
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