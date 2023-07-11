В Новосибирске в результате ДТП в больницу увезли 76-летнюю водительницу иномарки

В аварии пострадала 76-летняя водительница. Фото: городская Госавтоинспекция.

Утром 11 июля в Новосибирске произошло ДТП с двумя иномарками — в больницу увезли 76-летнюю водительницу. Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.

— Авария произошла в Советском районе: 36-летний водитель «Хендай Соната» поворачивал с улицы Плотинной и допустил столкновение с «Сузуки Игнис». За рулем последней иномарки была водительница 76 лет — ее увезли в больницу, — пояснили в ведомстве.

На месте ДТП работает наряд ДПС. Сотрудники выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о проверке прокуратурой смертельного ДТП с микроавтобусом в области. Там погибли 61-летний водитель и 32-летняя пассажирка.

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