За регистрацию дома в собственность новосибирец заплатил более 230 тысяч рублей

Сибиряку пришлось выплатить всю сумму долга, чтобы оформить дом в собственность. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Баганского района заплатил 231 тысячу рублей, чтобы зарегистрировать новый дом. Такую сумму он задолжал пострадавшему по его вине мужчине, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области

- В 2020 году баганец стал виновником ДТП: он выехал на LADA XRAY со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, где столкнулся с КамАЗом. Постановлением суда мужчина должен был возместить пострадавшему материальный ущерб, - сообщили подробности судебные приставы.

Должник от выплат не уклонялся - перечислял ежемесячно по 5 тысяч рублей. В итоге добровольно выплатил 74 тысячи рублей из 305, которые назначил суд.

Судебный пристав вынес ряд ограничений и запретов в отношении 32-летнего баганца. В том числе и на регистрационные действия с земельным участком, где мужчина решил построить дом. Но так как зарегистрировать его было невозможно, ему пришлось прийти к судебным приставам добровольно. В итоге он не только погасил всю сумму задолженности, но и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга за несвоевременное погашение.

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