Лютобор и Милорада: в ЗАГСе Новосибирской области назвали самые необычные имена детей

Где-то в Новосибирской области растет девочка по имени Анна-Моника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделе ЗАГС Новосибирской области составили списки имен, которыми называли малышей, рожденных с начала года. Среди них есть и обычные, а есть и те, что режут, как говорится, слух.

– Всего за полгода составили 12 797 актов о рождении, – уточнили в управлении по делам ЗАГС НСО. – Чаще всего мальчиков называли Артемами – 282 раза, Михаилами – 280, Александрами – 268, Романами и Иванами по 196.

Молодые родители выбирали и необычные имена своим чадам. Так, в семьях новосибирцев подрастают Властислав, Аарон-Павел, Гор, Руши-Владислав, Данислав, Космос, Лукьян, Лютобор и Адемола-Владимир.

Среди имен для девочек лидерство по-прежнему удерживает София (270 детей), Ева (235) и Виктория (213). 198 малышек получили имя Варвара, а 172 назвали Аннами. Среди редких и необычных имен сотрудники ЗАГС выделили следующие: Анна-Моника, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Добромира, Златослава, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Дивора и Милорада.

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