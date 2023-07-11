Громыхает и сверкает: Новосибирск перед адской жарой накрыло ливнем

В Новосибирск пришел ливень. Фото: Никита МАНЬКО

В столицу Сибири пришел долгожданный дождь. Мощные потоки воды хлынули с неба, наполняя город свежестью, смывая пыль с дорог и деревьев.

- Здесь даже не дождь, а настоящий ливень! Еще и гром гремит, - поделились с КП-Новосибирск читатели.

Напомним, синоптики на этой неделе обещают температуру больше +40 градусов по региону. Что касается Новосибирска, то максимально столбик термометра поднимется в эти дни до +32 градусов. При этом все дни ожидаются дожди и грозы. Но они будут недолгими, сообщили в Западно-сибирском Гидрометцентре.

Кстати, из-за сильной жары в Новосибирской области ввели режим ЧС с 11 июля. Проект постановления одобрили 10 июля на заседании областного правительства.

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