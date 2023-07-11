«Хочешь увидеть ребенка? Плати!»: жительница Новосибирска пытается вернуть дочку, вывезенную экс-супругом на Украину

Ольга с детьми и экс-супругом. Фото: russian.rt.com

Жительница Новосибирска Ольга Дорохова пытается вернуть 9-летнюю дочку, вывезенную экс-супругом Олегом Нациком на Украину. Пара была в браке 7 лет. Вместе воспитывали старшего сына Ольги от первого мужа, затем в семье появилась дочка. Семья жила на родине Ольги - в Новосибирске, сюда Нацик перебрался в 2012 году и получил российское гражданство.

- Олег не работал, постоянно ему что-то не нравилось в должностях. Я сохраняла брак ради дочери, она очень любит папу. Мы решили, что я подам на развод, когда дочка пойдет в первый класс. Так и вышло, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Супруги разъехались, но дочка не прекращала отношения с отцом. Ольга и не препятствовала. Но в конце июня 2020 года он забрал ребенка под предлогом отдыха на базе, а сам вывез на Украину. Мама разрешения на это не давала.

- Он мне так и написал, что они с дочкой на Украине и, чтобы я их не ждала. Он оставил ее у своих родителей в Черниговской области, а сам уехал в Киев. Недавно написал, что ненавидит Россию, что ушёл в ВСУ. Я просто в шоке. Я сразу обратилась в суд, место жительства ребенка определили со мной, но он не отдает девочку уже три года, шантажирует, - говорит женщина.

По словам сибирячки, недавно бывший потребовал за возврат дочери в Россию 80 тысяч долларов, или 5 миллионов рублей.

- Он мне так и говорил: «Хочешь видеть дочку? Плати». Сейчас ей 9 лет и мы с ней иногда переписываемся в соцсетях. Она очень хочет домой, в Новосибирск. Я на Украину попасть не могу, сначала я не могла приехать туда из-за пандемии, а сейчас из-за специальной военной операции. А Олег запретил дочери выезд в Россию, - рассказывает КП-Новосибирск Ольга.

Сейчас сибирячка снова подала иск в суд. Теперь она хочет лишить экс-супруга родительских прав.

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