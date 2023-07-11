В Новосибирске мебельный коммерсант обманул клиентов на 1,7 миллиона рублей — он брал предоплату и не выполнял заказ

От мебельного коммерсанта пострадали 12 человек. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Октябрьский районный суд Новосибирска осудил местного предпринимателя — коммерсант брал предоплату на изготовление мебели и не выполнял заказ. Так, он обманул новосибирцев на 1,7 миллиона рублей. О преступлении сообщили в пресс-службе суда.

— Клиент вносил предоплату в размере от 50 до 70% стоимости заказа. После получения денег подсудимый распоряжался ими по собственному усмотрению, а мебель не изготавливал. Под разными предлогами он переносил срок поставки заказа, — отметили в публикации органа.

Известно о 12 потерпевших, заказавших кухонные гарнитуры. Мошенник причинил им ущерб на 1,7 миллиона рублей.

Приговор вынесли по 11 эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по сговору, а также по 1 эпизоду мошенничества с использованием служебного положения.

Вину подсудимый не признал. Ему присудили 3,6 года условно и испытательный срок.

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