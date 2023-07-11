С экс-заведующего отделением новосибирской больницы взыскали 1,2 млн рублей за взятки от ритуальщиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с экс-сотрудника больницы взыскали 1,2 млн рублей. Именно такую сумму бывший работник сферы здравоохранения получил в виде взяток. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Суд вынес решение по части 6 статьи 290 пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах».

– Суд установил, что виновный, работая заведующим отделением больницы, получил взятки в сумме более 1,2 млн рублей от сотрудников компании, предоставляющих ритуальные услуги, за рекомендации родственникам умерших пациентов услуг этих организаций, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с экс-заведующего полученных путем взяток денег. Иск удовлетворили.

Незаконно полученную сумму уже перечислили в доход государства по решению суда.

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