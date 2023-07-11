Взмах и еще один: в новосибирском зоопарке учатся летать птенцы филина и рогатого ворона

Малышу пока не хватает сил долететь до будки с родителями. Фото: Анны Новиковой.

Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями занимательных упражнений птенцов филина и абиссинского рогатого ворона. В этот раз в объектив фотоаппарата постоянной посетительницы Анны Новиковой попали тренировки малышей в полетах.

Филину, кстати, проще – он живет в вольере с родителями, которые показывают на деле, как и что нужно делать. Но у малыша пока хватает сил только на короткие перелеты. Будка, в которой сидят родители, для него еще не доступна, но он не отчаивается: тренировки не бросает.

Рогатый вороненок живет в одном вольере вместе с птенцом венценосного журавля, который с интересом наблюдает со стороны за полетами друга. А тот и рад стараться: то вспорхнет на изгородь, то перелетит на пенек, а то и вовсе начнет позировать фотографам, открывая клюв.

– Его родители живут в другом вольере, – рассказала Анна Новикова. – Его отец, кстати, также любил играть.

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