«Сохраняет здоровье»: министр образования НСО объяснил, почему он против отмены ЕГЭ

По мнению министра образования НСО, ЕГЭ - объективный экзамен. Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр образования НСО Сергей Федорчук рассказал, почему нельзя отменять ЕГЭ. Он перечислил основные плюсы такого экзамена во время пресс-конференции.

– Многие просят отменить ЕГЭ, мол, оно ведет к отуплению. Готов озвучит плюсы в защиту единого госэкзамена. Первый – оптимальная процедура, которая позволяет проверить школьные знания и поступить в вуз. Второе – сохраняет здоровье: экзамен сдают один раз, а не дважды, как раньше. Результаты можно подать дистанционно в любое учебное заведение и только потом ехать туда, – сообщил министр.

Среди плюсов Сергей Федорчук выделил и объективную оценку знаний учеников во время ЕГЭ и ОГЭ, которую при желании всегда можно перепроверить, подав апелляцию. Он также отметил, что в регионе «очень высокая объективность проверки работ». Ошибочные результаты бывают, но их единицы.

– Самая главная проблема плохих результатов ЕГЭ – не в форме его проведения, а в пробелах, что есть в системе преподавания предметов: детям не хватает знаний, – заключил Федорчук.

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