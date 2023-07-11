Под Новосибирском депутаты выделили больше миллиона рублей на противопожарную технику после вмешательства прокурора

Прокурор обеспечил исполнение правил противопожарной безопасности в сельсовете. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Прокуратура Кочковского района обязала депутатов построить помещение, требуемое правилами обеспечения пожарной безопасности — на него выделили 1,1 миллиона рублей. О проверке сообщили в региональной прокуратуре.

— Администрация Черновского сельсовета, несмотря на судебное решение, не предпринимала мер к строительству специального отапливаемого помещения для хранения и содержания противопожарной техники и средств для ее транспортировки. Прокурор Кочковского района Руслан Нуреев внес предложение в Совет депутатов — выделили 1,1 миллиона рублей, — указано в публикации ведомства.

Эта техника нужна для быстрого тушения пожаров и спасения имущества и жителей до прибытия основных подразделений спасателей. С главой местного муниципалитета уже прошла встреча — обсудили ход и сроки строительства.

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