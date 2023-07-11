Родители не возражали: в Новосибирской области арестовали подростка, угнавшего 3 машины

В Новосибирской области арестовали подростка, угнавшего 3 машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области Купинский районный суд вынес решение по малолетнему угонщику. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

– По данным следствия, 2 июля 2023 года несовершеннолетний обвиняемый, совместно с другим несовершеннолетним, совершили угон трех автомобилей, – сообщает Купинский районный суд.

Под домашним арестом несовершеннолетний угонщик пробудет до 4 сентября 2023 года.

Известно, что малолетний нарушитель закона и его родители не возражали против такой меры пресечения.

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