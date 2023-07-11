Под Новосибирском суд обязал признать сиротой мальчика, которому отказали в администрации

Теперь парень-сирота сможет получить положенное ему жилье.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Болотнинский районный суд Новосибирской области обязал местную администрацию признать сиротой местного жителя — Иванова Александра. Сначала у него умерла мать, а затем и отец. Он обеспечивал себя сам и вел хозяйство один. Однако местный муниципалитет выписал неверное постановление и отказал признавать парня сиротой.
— Истцу отказали во включении в список детей-сирот в связи с выпиской из ЕГРН, по которой он был долевых собственником квартиры в Татарстане. Однако суд установил: постановление недостоверное, такого имущества у парня нет. Суд обязал администрацию района восстановить нарушенные права истца и признать его сиротой, — указано в публикации Судов Общей Юрисдикции Новосибирской области.
Кроме этого, сибиряку компенсировали расходы на судебные расходы — 21 тысячу рублей.
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