ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

По данным пресс-службы ВТБ, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области – здесь проходит примерно каждая пятая ипотечная сделка с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

– Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов, – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин

В 2023 году банк фокусировался на расширении спектра продуктов для самозанятых, в том числе – в рамках розничного бизнеса. В феврале для этой категории клиентов банк перезапустил ипотеку, в 1,5 раза увеличив доступную сумму средств и смягчив требования. Таким образом, условия ипотеки для самозанятых в банке идентичны параметрам для клиентов, работающих по найму.