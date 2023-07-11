В Новосибирске прокуратура проверит приставов после выселения крупной клиники «1+1»

Прокуратура проверит действия приставов. Фото: предоставлено источником / Архив КП. Фото: архив КП

В Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов после выселения крупной клиники «1+1» на улице Восход. Они, по словам источника КП-Новосибирск, отказываются исполнять решение суда и возвращать клинику владельцам.

— 5 июля вышло постановление — приостановить исполнительное производство до 31 октября. С этого момента владельцы пытались вернуть описанное имущество, чтобы продолжить работу. Однако сначала приставы сказали, что им нужен документ с решением суда, позже — что не хватает мотивировочной части, а затем и вовсе начали требовать несуществующие документы.

После череды недопониманий владельцы медцентра обратились в генеральную прокуратуру России — оттуда новосибирским сотрудникам поручили проверить, насколько законны текущие действия приставов.

Напомним, 3 июля силовики в масках парализовали работу клиники. Они не только не давали врачам исполнять свои обязанности, но и выводили из палат ходячих пациентов, а лежачих эвакуировали на улицу, прямо на кроватях.

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