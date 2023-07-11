Культуру работ во время замены теплосетей в Новосибирской области поручил обеспечить Андрей Травников

Андрей Травников поручил обеспечить культуру работ при замене теплосетей. Фото: правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить культуру работ при замене теплосетей. Эту тему он поднял во время выездного совещания на улице Дачной в Заельцовском районе, где реконструируют магистральную теплосеть.
По словам главы НСО, любые ремонтные работы подразумевают под собой какие-то неудобства для местных жителей. При этом новосибирцы должны понимать, что все делается не просто так.
− Необходимы дополнительные требования к культуре производства работ подрядчиками. <> Я настаиваю, чтобы это было не только качество и запланированные объемы и сроки, но и культура производства, чтобы горожане осознавали, что эти неудобства – ради большой работы, − отметил Андрей Травников.
Работы на улице Дачной стартовали 25 мая, завершить их планируют к 30 августа. Реконструкция магистральной теплосети на участке обойдется в 94,6 миллиона рублей.
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