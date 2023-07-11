В Новосибирской области 119 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось в Новосибирской области. В 2023 году высший балл набрали 119 человек, сообщил на пресс-конференции 11 июля министр образования региона Сергей Федорчук.
В 2022 году всего было 98 стобалльников. Прирост произошел по таким предметам, как русский язык (+6%), химия (+5%) и обществознание (+3%).
Однако по ряду предметов показатели ухудшились. Так, на 3% сократилось число стобалльников по математике, истории и информатике. На 1,5% − по физике.
− Динамика неустойчивая, но высокобалльники − это показатель того, насколько эффективно ребята осваивают школьную программу, − отметил Сергей Федорчук.
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