Губернатор Новосибирской области Травников поручил специалистам ЖКХ обеспечить культуру работ при замене теплосетей

Работы на участке по улице Дачной начались 25 мая. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход, качество и темпы работ по улице Дачной в Заельцовском районе. Там ведется реконструкция магистральной теплосети.

Глава региона напомнил, что в прошлом году «Сибирская генерирующая компания» дала старт большой программе ремонта.

− Программа многолетняя. С одной стороны, она долгожданная, потому что всем надоели эти порывы. С другой стороны, любые ремонтные работы вызывают определенные неудобства. Необходимы дополнительные требования к культуре производства работ подрядчиками. Их надо постепенно приучать и к объемам, и к требованиям, − подчеркнул Андрей Травников.

По словам губернатора, крайне важно, чтобы местные жители осознавали, что все неудобства − ради большой работы. Также глава региона высказался о проблеме с осадкой грунта. Он призвал найти разумное решение, чтобы минимизировать негативные последствия.

Помимо Андрея Травникова в выездном совещании приняли участие министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов, первый заммэра Новосибирска Олег Клемешов и директор новосибирского и алтайского филиалов СГК Игорь Лузанов.

Работы на участке по улице Дачной начались 25 мая. Завершить их планируют к 30 августа. На время проведения ремонта смонтировали временную систему горячего водоснабжения. Стоимость проекта составляет 94,6 миллиона рублей, из них 75,6 миллиона – средства льготного кредита по программе Фонда национального благосостояния.

В рамках утвержденной правительством региона программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах планируется отремонтировать и реконструировать 242 километра коммунальных сетей, в том числе 69 километров теплосетей. Финансирование программы составляет 4,5 миллиарда рублей, в том числе средства областного бюджета – 2,1 миллиарда рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» – 2,3 миллиарда рублей.

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