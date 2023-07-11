14-летняя девочка в клетчатых штанах и очках пропала в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут Пулотову Фарангис Иномжоновну. 14-летняя девочка пропала 10 июля. Ориентировку на школьницу опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже подростка. Девушка пропала 10 июля 2023 года, вышла из дома и не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы девочки: рост 160 см, худощавое телосложение, черные глаза и каштановые волосы.

Предположительно, была одета в зеленую толстовку, зеленую футболку, черно-белые клетчатые штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: носит очки.

Если вы знаете о местонахождении девочки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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