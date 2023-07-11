34-летнюю жительницу Новосибирска наказали за самовольную постройку на острове Шумского кордона. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирске привлекли к ответственности молодую женщину. 34-летняя сибирячка самовольно заняла участок на острове Шумского кордона. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

– Женщина участок использовала без соответствующих разрешений. Она установила на нем хозяйственную постройку, не оформив на землю правоустанавливающих документов. На женщину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольное занятие земельного участка), – говорится в сообщении ведомства.

Нарушение чревато штрафом. На граждан – в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В случае несвоевременной оплаты штрафа нарушителю грозит арест до 15 суток.

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