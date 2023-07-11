«Гвардейцы», потушившие огонь возле ТЭЦ-2, получили премии

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

В апреле этого года в Ленинском районе, на улице Большой, в результате дорожно-транспортного происшествия загорелась сухая трава на территории ТЭЦ-2. Обнаружившие возгорание охранники незамедлительно приступили к тушению и оперативно ликвидировали пожар. Все трое «гвардейцев», потушившие огонь, были награждены благодарственными письмами и денежными премиями.

Еще трое сотрудников ГВАРДИИ (охранник и бойцы группы быстрого реагирования) были премированы за оказание помощи 5 июня этого года серьезно травмированному человеку, случайно оказавшемуся неподалеку от охраняемого Агентством Безопасности объекта. Благодаря своевременно оказанной помощи мужчина остался жив.

Еще трое «гвардейцев» - охранник особо важного инфраструктурного объекта и двое бойцов ГБР-78 - были награждены за задержание нарушителей, пытавшихся проникнуть на объект, в отношении которого установлены специальные требования по антитеррористической защищенности.