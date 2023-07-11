В Бердске ТСН похитило электричество более чем на 1,6 миллиона рублей

Возбуждено два уголовных дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске товарищество собственников недвижимости (ТСН) похищало электричество. Ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

− Установлено, что товариществом собственников недвижимости, расположенном на территории района, осуществляется безучетное потребление электроэнергии, на приборе учета нарушена целостность пломбы, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Также выяснилось, что к электросетям незаконно подключилась одна из местных жительниц. Ранее у нее отключили электричество за неуплату, но женщина нашла выход из ситуации.

В результате было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовных дел.

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