Из новосибирской школы за полгода уволилось 12 учителей

Из одной из школ Новосибирска массово уволились учителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из одной из школ Новосибирска массово уволились учителя. За период с 1 ноября 2022 года по 5 июля 2023-го учебное заведение покинули 12 педагогов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, учитель математики уволился в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Шесть учителей − физкультуры, информатики, экономики, математики и двое специалистов из начальных классов, сменили сферу деятельности. Еще трое – преподаватели иностранных языков, а также учитель русского и литературы, перешли работать в другие учебные заведения.

− Все работники уволились из образовательной организации по основаниям, предусмотренным пунктом третьим части первой статьи 77 (по инициативе работника), − подчеркнули в муниципалитете.

При этом ходят слухи, что учителя массово увольняются из-за конфликта с новым руководством. КП-Новосибирск выясняет подробности этой истории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber