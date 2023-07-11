В мэрии Новосибирска объяснили, почему на метромосту не работает подсветка

В мэрии Новосибирска объяснили, почему метромост больше не подсвечивается.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
В мэрии Новосибирска объяснили, почему метромост больше не подсвечивается. Причину озвучили в беседе с КП-Новосибирск.
Как сообщили в муниципалитете, светодинамическую конструкцию установили в 2019 году. На это потратили 8,4 миллиона рублей.
− В настоящее время из-за возникших технических причин подсветка в 2023 году не эксплуатировалась. Вышла из строя система управления подсветкой, − сообщили КП-Новосибирск в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Новосибирский метрополитен ищет варианты, как можно решить данную проблему.
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