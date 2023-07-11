Новосибирск попал в ТОП-6 городов, где разрабатывается больше всего стартапов

Фото: ru.freepik.com

Чаще всего новосибирские стартаперы выбирают для своих проектов промышленные направления: на IndustrialTech приходится 13,1% всех проектов. На втором месте стартапы в области ритейла, интернета вещей (IoТ) и умного дома: на каждое из направлений приходится порядка 10% проектов. В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге и Казани - e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% всех проектов). Если же говорить об общероссийской статистике, то по данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 - кибербезопасность (6%).

По данным исследования, среди российских стартапов 24% проектов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи. Среди разработок из Новосибирска 21% стартапов имеют готовый продукт и успешно продаются, единичные продажи есть у 46% проектов, готовым продуктом без продаж обладают 19% команд, ещё у 10% продукт находится в стадии разработки. Стартапов на уровне идеи в Новосибирске практически нет: местные команды предпочитают искать инвестиции уже под сформированную идею с готовым прототипом.

– Новосибирск обладает богатым потенциалом для разработки самых разных инновационных решений. Именно поэтому в прошлом году мы открыли MTSStartUpHub в Академпарке. Это целая лаборатория стартапов, точка притяжения для разработчиков IT-решений, где команды могут создавать, собирать и дорабатывать свои продукты – для этого созданы все технические условия. Лучшим проектам мы помогаем «выйти в мир». Центр работает ровно год, и в его стенах уже родились интересные проекты от талантливых новосибирских разработчиков, - отметил директор Новосибирского филиала Алексей Пахомов

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитика основана на данных MTSStartUpHub о 7 тысячах российских стартапов, более 5 тысяч из которых были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС, остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.