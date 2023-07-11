На трассе под Новосибирском задержали иномарку из Москвы с партией наркотиков на 40 млн рублей

Сотрудники УФСБ по региону обнаружили 10 свертков с синтетическим наркотиком. Фото: УФСБ по НСО
В Коченевском районе Новосибирской области остановили иномарку, следовавшую из Москвы в Новосибирск. В ней сотрудники УФСБ по региону обнаружили 10 свертков с синтетическим наркотиком. Экспертизы показала, что это наркотик, масса которого превысила 2 кг.
– Смертельная доза такого наркотика для человека не превышает 0,001 миллиграмма, стоимость изъятой партии на «черном рынке» составляет свыше 40 млн рублей, – рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
Сотрудники УФСБ по НСО установили, что наркотик доставили из Московской области. Купить его оптом планировал новосибирец 1987 года рождения. В его квартире при обыске обнаружили следы наркотиков.
На организатора наркоканала возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК. Подозреваемого задержали. Его уже отправили в СИЗО.
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