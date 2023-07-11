В Новосибирске кемеровчанин пытался зарезать мужчину при покупке элитного авто

В Новосибирске будут судить 29-летнего кемеровчанина, который попытался убить владельца дорогого авто. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске будут судить 29-летнего кемеровчанина, который попытался убить владельца дорогого автомобиля. Злоумышленник встретился с хозяином BMW, после чего напал на него прямо в салоне иномарки.

У жителя Кузбасса возник преступный план – завладеть элитным авто путем нападения на его владельца. При оказании сопротивления парень был готов совершить убийство.

Через интернет кемеровчанин нашел объявление жителя Новосибирска о продаже иномарки. Чтобы реализовать задуманное, он приехал в столицу Сибири. Встреча состоялась днем 17 января 2023 года.

− Злоумышленник, находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что автовладельцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего, − рассказали в СУ СК РФ по региону.

Также житель Кузбасса украл у автовладельца мобильный телефон. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

Личность злоумышленника установили следователи и сотрудники ГУ МВД России по региону. Его задержали на территории соседней области.

В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Молодой человек частично признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber