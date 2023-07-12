Прячьтесь от солнца: в Новосибирск идет жара под +39

В Новосибирске снова будет адская жара.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Третий день в Новосибирске стоит сильная жара. В ночь на 12 июля синоптики обещают духоту до +18…+20 градусов, а днем включайте кондиционеры и вентиляторы — будет под +30…+32 градуса. Дождей сегодня тоже не ждите.
— Будет ясно, преимущественно без осадков. Южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами будут порывы до 12, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В Новосибирской области ночью тоже будет до +20 градусов, а днем — все +34…+39! Местами будет немного прохладнее — всего +28…+33. Также ожидается ясное небо и теплый слабый ветер.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер