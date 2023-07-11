«Общество само себя наказало и наругало»: вице-мэр Новосибирска Терешкова высказалась о ситуации на улице Ленина

На улице Ленина в Новосибирске перестали портить цветочные композиции. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

На улице Ленина в Новосибирске перестали портить цветочные композиции. Об этом заявила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Помните ситуацию с вандализмом на улице Ленина? Так вот, после этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало, и с тех пор ни одного цветка не было забрано с цветочных композиций! – написала политик в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова призналась − флористы, украшавшие улицу, приятно удивлены переменам в поведении жителей и гостей столицы Сибири. Вице-мэр добавила, что гордится новосибирцами.

Напомним, в конце июня на улице Ленина устроили настоящий погром. Люди растаскивали цветы, ломали композиции, портили стожки сена. После этого местным властям пришлось снова обращаться к флористам и просить их восстановить декорации.

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