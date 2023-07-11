В Новосибирске Россельхознадзор проверил содержание животных на территории парка Кирова

Нарушений в содержании животных не выявили. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

Специалисты Россельхознадзора проверили, в каких условиях содержатся животные на территории парка имени Кирова в Новосибирске. О нарушениях неоднократно сообщали местные жители.

Речь идет о пони-ферме «Серебряная подкова». Инспекторы ведомства несколько раз выезжали на место с проверкой, но не выявили проблем.

Последний раз специалисты побывали там 6 июля.

− Инспекторы ведомства не обнаружили якобы находящихся в неудовлетворительном состоянии щенков хаски, а также подтвердили, что на территории центра обитают северные олени, пони, козы, вьетнамские вислобрюхие поросята, кролики, лама и верблюд. Питомцы находились в удовлетворительном состоянии в предусмотренных для них вольерах, в которых кормушки и места для поения были наполнены, − рассказали в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Изменения в состоянии животных назвали естественными. Связаны они с особенностями сибирского климата.

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