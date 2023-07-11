«Долго пищали, но к ним никто не прилетал»: в Новосибирске спасли осиротевших птенчиков синицы

Птенцы остались сиротами. Фото: новосибирский ЦРДЖ

В Первомайском районе Новосибирска спасли птенцов синицы. Судя по всему, желторотые остались без родителей. Крох доставили в Центр реабилитации диких животных.

– В Центр поступили 5 июля. Гнездо, в котором были птенчики, находилось глубоко в трубе. Они долго пищали, но никто к ним не прилетал, – рассказали в ЦРДЖ.

Всего в гнезде нашли 5 птенчиков. Их докормят, а после окрепших малышей выпустят на волю.

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