В Новосибирске спасатели оказали помощь 15-летней девочке, повредившей голову

В Советском районе Новосибирска 15-летняя девочка повредила голову. Фото: Спасатели МАСС

В Советском районе Новосибирска 15-летняя девочка повредила голову. На место прибыли спасатели МАСС.

Инцидент произошел вечером 10 июля на улице Софийской. Школьнице оказали первую помощь, перебинтовали ей голову. Также на место вызвали скорую и полицию.

− Передана врачам скорой помощи, сотруднику полиции, матери, − отметили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

При каких обстоятельствах школьница повредила голову – не уточняется.

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